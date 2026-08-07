Equinox Gold verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Equinox Gold hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,40 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 60,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,07 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 662,8 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at