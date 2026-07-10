Circle Internet Group Aktie
WKN DE: A417ZL / ISIN: US1725731079
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10.07.2026 15:58:32
EquipmentShare, Vodafone, Circle Internet Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday
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