EquipmentSharecom, A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

EquipmentSharecom, A hat am 18.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,150 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1,57 Milliarden USD gegenüber 1,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,010 USD beziffert, während im Vorjahr -0,150 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,38 Milliarden USD, während im Vorjahr 3,76 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at