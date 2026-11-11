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11.11.2026 06:31:29
EquipmentSharecom, A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
EquipmentSharecom, A hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 55,52 Prozent auf 1,47 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 943,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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