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16.03.2026 06:31:29

Equita Group Az portatore e nominativa hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Equita Group Az portatore e nominativa hat sich am 13.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Equita Group Az portatore e nominativa im vergangenen Quartal 33,7 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Equita Group Az portatore e nominativa 28,3 Millionen EUR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,460 EUR. Im letzten Jahr hatte Equita Group Az portatore e nominativa einen Gewinn von 0,280 EUR je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 131,44 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 97,03 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,420 EUR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 107,50 Millionen EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at

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