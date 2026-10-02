Equitable Financial legte Quartalsergebnis vor

Equitable Financial hat am 30.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 8,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,76 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,09 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 35,34 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 33,95 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at