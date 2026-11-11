Equitable Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Equitable Financial gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Equitable Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 8,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at