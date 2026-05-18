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18.05.2026 06:31:29
Equitable Financial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Equitable Financial gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Equitable Financial im vergangenen Quartal 8,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Equitable Financial 8,3 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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