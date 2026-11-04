Equitable hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Equitable lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 4,05 USD. Im letzten Jahr hatte Equitable einen Gewinn von -4,470 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Equitable 3,88 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 115,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at