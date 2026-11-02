Equitable Holdings Aktie
WKN DE: A2JK4G / ISIN: US0545611057
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02.11.2026 23:08:36
Equitable Holdings Swings To Q3 Profit
(RTTNews) - Equitable Holdings, Inc. (EQH), a financial services holding company, on Monday reported a profit for the third quarter of 2026, compared with a loss in the prior-year quarter. On an adjusted basis, operating earnings increased 31%.
Net income attributable to Holdings was $1.12 billion, or $4.05 per share, compared with a net loss of $1.31 billion, or $4.47 per share, a year earlier.
Operating earnings rose to $595 million, or $2.13 per share, from $455 million, or $1.48 per share, last year. Excluding notable items, operating earnings were $554 million, or $1.98 per share.
Total revenues for the quarter were $3.88 billion, up from $1.45 billion last year.
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