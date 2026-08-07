Equitable legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Equitable hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,68 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,210 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 44,14 Prozent auf 1,66 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Equitable 2,97 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at