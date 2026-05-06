Equitable mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Equitable hat am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,160 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,23 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3,90 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at