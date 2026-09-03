Equital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Equital präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,90 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Equital ein EPS von 4,30 ILS je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 905,5 Millionen ILS. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 837,2 Millionen ILS.

Redaktion finanzen.at