Equital legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Equital stellte am 30.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 3,20 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Equital noch ein Gewinn pro Aktie von 4,10 ILS in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Equital 847,8 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 947,4 Millionen ILS umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at