Equital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Equital hat am 31.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Equital hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,80 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,10 ILS je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Equital in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 785,6 Millionen ILS im Vergleich zu 930,7 Millionen ILS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at