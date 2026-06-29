|
29.06.2026 06:31:29
Equitas Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Equitas Resources ließ sich am 26.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Equitas Resources die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Asien uneins
Die Börsen in Fernost finden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.