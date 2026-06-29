Equitas Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Equitas Resources ließ sich am 26.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Equitas Resources die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at