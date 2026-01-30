|
Equitas Small Finance Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Equitas Small Finance Bank stellte am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 0,79 INR gegenüber 0,580 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Equitas Small Finance Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,81 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 18,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,725 INR sowie einem Umsatz von 10,83 Milliarden INR gerechnet.
