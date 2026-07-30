Equitas Small Finance Bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Equitas Small Finance Bank hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,61 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Equitas Small Finance Bank ein EPS von -1,960 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Equitas Small Finance Bank mit einem Umsatz von insgesamt 22,16 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,41 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 14,17 Prozent gesteigert.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,53 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 12,71 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.at