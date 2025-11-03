Equitas Small Finance Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Equitas Small Finance Bank veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,21 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Equitas Small Finance Bank 0,110 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,94 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,46 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at