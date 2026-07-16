Equity Bancshares A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Equity Bancshares A hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 115,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Equity Bancshares A einen Umsatz von 82,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at