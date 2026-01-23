|
23.01.2026 06:31:28
Equity Bancshares A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Equity Bancshares A äußerte sich am 21.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 1,15 USD gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 100,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Equity Bancshares A 83,5 Millionen USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,23 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,00 USD je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 313,78 Millionen USD, gegenüber 340,83 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 7,94 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
