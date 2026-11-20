Equity Bank präsentierte am 17.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,61 KES gegenüber 4,98 KES im Vorjahresquartal.

Equity Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 77,98 Milliarden KES abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 67,06 Milliarden KES erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at