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21.05.2026 06:31:29
Equity Bank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Equity Bank hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,86 KES gegenüber 3,92 KES im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Equity Bank mit einem Umsatz von insgesamt 66,09 Milliarden KES abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,50 Milliarden KES erwirtschaftet worden waren, um 7,46 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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