Equity Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Equity Bank hat sich am 18.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 5,26 KES beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 KES je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 67,91 Milliarden KES generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 72,20 Milliarden KES ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 19,07 KES beziffert. Im Vorjahr hatte Equity Bank 12,34 KES je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 264,44 Milliarden KES – ein Plus von 3,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Equity Bank 255,49 Milliarden KES erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at