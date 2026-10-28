Equity Lifestyle Properties Aktie

Equity Lifestyle Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DNDJ / ISIN: US29472R1086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.10.2026 06:34:44

Equity LifeStyle Promotes Patrick Waite To CEO As Marguerite Nader Becomes Exec. Vice Chair

(RTTNews) - Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS), a real estate investment trust, Tuesday announced that they have promoted Patrick Waite to Chief Executive Officer and President of the company as Marguerite Nader transitions to Executive Vice Chair of the Board of Directors.

Waite was most recently was serving as the company's Chief Operating Officer and has held senior leadership roles at ELS since 2013.

To fill the gap left by Patrick, the REIT firm promoted its current Chief Legal Officer, David Eldersveld to Chief Operating Officer and Executive Vice President of the company.

Eldersveld has held senior leadership roles at ELS since 2015.

On Tuesday, shares closed at $59.49, down 2.57% on the New York Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Equity Lifestyle Properties Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Equity Lifestyle Properties Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Equity Lifestyle Properties Inc. 52,00 0,97% Equity Lifestyle Properties Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor EZB-Zinsentscheid: ATX tiefer erwartet -- DAX dürfte im Plus starten -- Asiens Börsen legen zu - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag leichter erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag uneinheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen