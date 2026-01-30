|
Equity Lifestyle Properties hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Equity Lifestyle Properties lud am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,52 USD, nach 0,500 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,01 Prozent zurück. Hier wurden 373,9 Millionen USD gegenüber 377,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1,54 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1,53 Milliarden USD.
