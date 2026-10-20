Equity Lifestyle Properties Aktie
WKN: A0DNDJ / ISIN: US29472R1086
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20.10.2026 22:34:36
Equity Lifestyle Properties, Inc. Announces Decline In Q3 Profit
(RTTNews) - Equity Lifestyle Properties, Inc. (ELS) reported a profit for third quarter that Dropped, from last year
The company's earnings came in at $86.425 million, or $0.45 per share. This compares with $97.130 million, or $0.50 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.2% to $409.903 million from $393.314 million last year.
Equity Lifestyle Properties, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $86.425 Mln. vs. $97.130 Mln. last year. -EPS: $0.45 vs. $0.50 last year. -Revenue: $409.903 Mln vs. $393.314 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.50 To $ 0.56 Full year EPS guidance: $ 2.00 To $ 2.06
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Nachrichten zu Equity Lifestyle Properties Inc.
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21.07.26
|Ausblick: Equity Lifestyle Properties öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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