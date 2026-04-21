Equity Lifestyle Properties Aktie
WKN: A0DNDJ / ISIN: US29472R1086
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21.04.2026 22:23:23
Equity Lifestyle Properties, Inc. Announces Retreat In Q1 Profit
(RTTNews) - Equity Lifestyle Properties, Inc. (ELS) reported a profit for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $107.904 million, or $0.56 per share. This compares with $109.192 million, or $0.57 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.7% to $397.622 million from $387.334 million last year.
Equity Lifestyle Properties, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $107.904 Mln. vs. $109.192 Mln. last year. -EPS: $0.56 vs. $0.57 last year. -Revenue: $397.622 Mln vs. $387.334 Mln last year.
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Analysen zu Equity Lifestyle Properties Inc.
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