Equity Lifestyle Properties Aktie
WKN: A0DNDJ / ISIN: US29472R1086
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22.07.2026 22:45:28
Equity Lifestyle Properties, Inc. Bottom Line Rises In Q2
(RTTNews) - Equity Lifestyle Properties, Inc. (ELS) announced a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $96.3 million, or $0.50 per share. This compares with $79.7 million, or $0.42 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.5% to $397.8 million from $376.9 million last year.
Equity Lifestyle Properties, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $96.3 Mln. vs. $79.7 Mln. last year. -EPS: $0.50 vs. $0.42 last year. -Revenue: $397.8 Mln vs. $376.9 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.48 To $ 0.54 Full year EPS guidance: $ 2.05 To $ 2.15
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