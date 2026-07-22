Equity Lifestyle Properties, Inc. Bottom Line Rises In Q2

(RTTNews) - Equity Lifestyle Properties, Inc. (ELS) announced a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $96.3 million, or $0.50 per share. This compares with $79.7 million, or $0.42 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 5.5% to $397.8 million from $376.9 million last year.

Equity Lifestyle Properties, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $96.3 Mln. vs. $79.7 Mln. last year. -EPS: $0.50 vs. $0.42 last year. -Revenue: $397.8 Mln vs. $376.9 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.48 To $ 0.54 Full year EPS guidance: $ 2.05 To $ 2.15