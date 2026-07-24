Equity Lifestyle Properties stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Equity Lifestyle Properties hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,50 USD. Im letzten Jahr hatte Equity Lifestyle Properties einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 397,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 377,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at