Equity Residential: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Equity Residential ließ sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Equity Residential die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Equity Residential mit einem Umsatz von insgesamt 785,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 761,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at