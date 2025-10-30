Equity Residential gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Equity Residential lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Equity Residential noch ein Gewinn pro Aktie von 0,380 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Equity Residential mit einem Umsatz von insgesamt 788,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 740,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at