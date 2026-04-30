Equity Residential veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Equity Residential veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,670 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Equity Residential mit einem Umsatz von insgesamt 779,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 753,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at