EQV Ventures Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

EQV Ventures Acquisition A äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at