EQV Ventures Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

EQV Ventures Acquisition A ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat EQV Ventures Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at