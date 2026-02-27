Era Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Era Group lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,61 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Era Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 377,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 353,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,32 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,30 Prozent auf 1,49 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at