Era Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Era Group ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Era Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 437,9 Millionen USD gegenüber 386,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at