Era Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Era Group hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,70 USD gegenüber 1,07 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Era Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 411,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 376,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at