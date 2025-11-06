Era Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Era Group hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,72 USD, nach 0,950 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 386,3 Millionen USD – ein Plus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Era Group 365,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at