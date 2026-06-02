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02.06.2026 06:31:29
Eraaya Lifespaces legte Quartalsergebnis vor
Eraaya Lifespaces lud am 30.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei -1,63 INR. Ein Jahr zuvor waren -21,010 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,09 Prozent zurück. Hier wurden 5,73 Milliarden INR gegenüber 6,04 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 21,210 INR beziffert. Im Vorjahr waren -20,550 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Eraaya Lifespaces hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 24,38 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 64,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 14,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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