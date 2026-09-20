Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|
20.09.2026 19:57:38
Eralp will in Verhandlungen auf Vergesellschaftung bestehen
BERLIN (dpa-AFX) - Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp will bei möglichen Koalitionsverhandlungen in Berlin auf der Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne beharren. "Wenn die Linke regiert, wird vergesellschaftet. Das habe ich so gesagt und dabei bleibe ich auch", sagte Eralp in der ARD. "Das Votum der Berlinerinnen und Berliner gilt auch für mein Programm und meine Person, insofern bestehe ich darauf, dass wir vergesellschaften - neben den vielen anderen Dingen, die wir auch tun müssen, um die Mietenkrise in unserer Stadt endlich anzugehen." Die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne gehörte zu den wichtigsten Forderungen der Linken im Berliner Wahlkampf. Bei möglichen Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen könnte das Thema zum entscheidenden Knackpunkt werden./nif/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vonovia SE
|
18.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
18.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
18.09.26
|XETRA-Handel LUS-DAX nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
18.09.26
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
18.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
18.09.26
|XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
18.09.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
Analysen zu Vonovia SE
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|17,71
|-1,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.