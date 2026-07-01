EraNova Metals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

EraNova Metals präsentierte in der am 29.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,020 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EraNova Metals -0,030 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at