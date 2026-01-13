Erasca Aktie

WKN DE: A3CU1G / ISIN: US29479A1088

Erasca Insider Sells $671K as Stock Jumps 189% This Past Year

Garner Ebun, general counsel and corporate secretary of Erasca (NASDAQ:ERAS), executed an options exercise and immediate sale of 120,000 shares for a total value of $670,812 on Jan. 7, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($5.59); post-transaction value based on Jan. 7 market close ($5.59).* 1-year price change calculated using Jan. 7 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
