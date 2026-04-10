Erayak Power Solution Grou a Aktie
WKN DE: A3DGBZ / ISIN: KYG3109F1037
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10.04.2026 16:18:24
Erayak Power Stock Surges 64% On Strategic Pivot And AI Energy Push
(RTTNews) - Erayak Power Solution Group Inc. (RAYA) shares jumped 64.09 percent, gaining $0.2929 to $0.7499 on Friday, after the company unveiled a major strategic pivot focused on AI-driven energy solutions and U.S. market expansion.
The stock is currently trading at $0.7499 compared with its previous close of $0.4570, after opening at $0.8700 on the Nasdaq. Shares traded between $0.7091 and $0.9300 during the session, with volume surging to 141.08 million shares, far exceeding the average daily volume of 1.45 million.
The company said its new strategy follows a nationwide research tour and includes development of tri-fuel inverter generators and UPS-integrated power systems aimed at supporting AI infrastructure and smart home demand. Erayak's 52-week range is $0.3120 to $737.00.
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