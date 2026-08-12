SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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12.08.2026 05:30:00
Erbschaftsteuer auf Immobilien: So wehren Sie sich gegen hohe Bewertungen
Immer häufiger werden Erben vom Finanzamt mit hohen Steuerforderungen überrascht. Eine Nachlassverwalterin erklärt, wie Sie sich wehren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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