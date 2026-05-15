Erbud informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erbud stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,55 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,100 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Erbud 586,6 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 733,1 Millionen PLN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at