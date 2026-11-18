Erbud hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,96 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Erbud -0,710 PLN je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Erbud 679,4 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 910,4 Millionen PLN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at