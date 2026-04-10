Erbud stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Erbud hat am 09.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Erbud hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,69 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,380 PLN je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 875,2 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 814,7 Millionen PLN.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,370 PLN. Im Vorjahr waren -2,420 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,26 Milliarden PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,98 Milliarden PLN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at