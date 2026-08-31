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31.08.2026 06:31:29
Erda Resource Opportunities präsentierte Quartalsergebnisse
Erda Resource Opportunities hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,040 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,030 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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