Erdene Resource Development präsentierte Quartalsergebnisse

Erdene Resource Development präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Erdene Resource Development ein EPS von -0,050 CAD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at